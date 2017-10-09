Великобритания готова к войне с КНДР

Вооруженные силы Великобритании готовы стать частью коалиции в случае возможных военных действий против КНДР, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

Должностным лицам было дано указание составить план действий Британий в случае начала войны с Пхеньяном.

Один из вариантов, отмечает издание, предполагает направление в предполагаемому месту боевых действий нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth с 12 истребителями F-35B на борту и присоединение его к военной армаде США.

Подробности секретного плана действий появились после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что «будет работать только одна вещь» против Северной Кореи, продолжающей ядерные испытания.