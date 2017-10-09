В Киеве назвали имя заказчика убийства Вороненкова

Правоохранительные органы установили всех участников убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, включая заказчика преступления, заявил глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, передает Медуза.
По данным украинских правоохранительных органов, заявил Луценко, убийство Вороненкова заказал «подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».
Информацию о «фактическом заказчике», сказал генпрокурор Украины, «получило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и подтвердило следствие прокуратуры» Киева.