Трамп предложил конгрессменам иммиграционную сделку

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс список приоритетов в сфере иммиграции.

Так, Белый дом намерен урезать число принимаемых беженцев и значительно увеличить число работников таможенных и иммиграционных служб, а также выстроить стену, отделяющую США от Мексики.

Трамп добивается того, чтобы конгрессмены приняли эти положения в обмен на продление программы DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), введенной в действие Бараком Обамой и отмененной Трампом. DACA обеспечивала защитой около 800 тыс. человек, напоминает «Интерфакс».