Нобелевским лауреатом по экономике стал американец

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер «за вклад в исследование экономического поведения» сообщает Медуза.

Объявление лауреатов премии в области экономики завершило «Нобелевскую неделю».

Ранее были вручены нобелевские премии по медицине (за «биологические часы»), физике (за открытие гравитационных волн), химии (за криоэлектронную микроскопию) и литературе (Кадзуо Исигуро), а также премия мира (Международная кампания по запрещению ядерного оружия).

BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t