Чавушоглу: Турция может отказаться от покупки С-400

Если не будет достигнуто соглашение о совместном производстве С-400, Анкара может и отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Akşam, передает ТАСС.

"Мы не получали никакого официального отказа по этой теме. Президент РФ Владимир Путин сказал нам, что мы сможем предпринять шаги по совместному производству. Поэтому эти технологии будут актуальными. Но если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение и с другой страной", - сказал министр.

"Нам срочно нужно купить С-400, потому что в них имеется потребность. Нам надо защищать наше воздушное пространство. Однако, если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант", - подчеркнул Чавушоглу.