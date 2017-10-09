В Германии объявлены телевизионные рейтинги вчерашнего отборочного матча чемпионата мира - 2018 между сборными Германии и Азербайджана, состоявшегося в Кайзерслаутерне и завершившегося со счетом 5:1.

Игру, которая началась в 20:45 по местному времени, транслировал телеканал RTL. Параллельно на телеканале ARD шла премьера фильма «Сцена преступления: хардкор» о порноактрисе и производителях порнографии.

В итоге немецкие телезрители отдали предпочтение фильму. 9,12 миллиона немцев смотрели «Сцена преступления: хардкор», их доля рынка составила 25,5 процента от общей аудитории. За первым таймом матча Германия – Азербайджан по ТВ наблюдали 8,24 миллиона с долей 22,7 процента.

После завершения фильма многие зрители переключились на RTL, чтобы посмотреть второй тайм футбольного матча. В этот момент число телезрителей возросло до 9,73 миллиона, а доля рынка подскочила до 32,2 процента.