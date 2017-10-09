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Весь мир увидел сюжет УЕФА о «Карабахе» видео

Автор: Отдел спорта 

В новом выпуске традиционной программы «Журнал Лиги чемпионов» был показан сюжет об азербайджанском футбольном клубе «Карабах».

Названную программу транслируют исключительно телеканалы, владеющие правами на показ игр Лиги чемпионов. То есть речь идет о сотнях каналов по всему миру.

Представляем вашему вниманию русскоязычную версию сюжета, показанную на российских каналах холдинга «Матч ТВ».

Съемочная группа УЕФА побеседовала с главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым и капитаном команды Рашадом Садыховым, рассказав об играх клуба против «Челси» и «Ромы» и о его истории. 

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