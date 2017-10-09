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Человек с оживленным мозгом умер

 

Пациент, которому частично вернули сознание по прошествии 15 лет его пребывания в вегетативном состоянии, умер от легочной инфекции через несколько месяцев после начала лечения. Решение скрыть смерть больного от общественности было осуждено рядом специалистов. Об этом сообщает The Guardian.

При вегетативном состоянии умственная деятельность невозможна из-за того, что кора больших полушарий не работает. К этому может привести травма мозга или недостаток кислорода вследствие остановки сердца. Чем дольше человек погружен в это состояние, тем ниже вероятность выхода из него. Только незначительное число больных приходит в себя после шести месяцев вегетативной жизни.

Мужчине 35-летнего возраста провели операцию, в ходе которой его блуждающий нерв был подсоединен к источнику электрического тока. Стимуляцию коры мозга производили в течение шести месяцев. Сообщалось, что больной стал чаще открывать глаза, следить взглядом за людьми в комнате и даже начал реагировать на просьбы повернуть голову и делал попытки улыбнуться. Сообщалось, что результаты сканирования мозга больного потдвердили трансформацию его состояния из вегетативного в минимально осознанное.

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