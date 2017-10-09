Сессия ПАСЕ: азербайджанский парламентарий обвинил евродепутатов в двойных стандартах

Член делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов призвал Совет Европы отказаться от политики двойных стандартов в вопросах международного права.

«Последние несколько месяцев Азербайджан сталкивается с нападками в свой адрес со стороны организаций, которые хотят вовлечь Баку в сферу геополитического влияния антиазербайджанских сил. Сутью этих атак является распространение клеветы в отношении Азербайджана. К сожалению, этот процесс дошел и до Совета Европы», - заявил Р.Гусейнов на осенней сессии ПАСЕ.

Он подчеркнул, что любая критика должна быть беспристрастной.

«Критика не должна доводиться до крайностей и должна оставаться беспристрастной. Я считаю, что Бюро Совета Европы и в целом СЕ должны избегать применения двойных стандартов и механизмов давления, потому что это может привести к серьезному кризису и разрушению организации», - сказал парламентарий.

По его словам, в период вступления Азербайджана в Совет Европы в 2001 году тогдашний президент страны Гейдар Алиев дал четкие надлежащие рекомендации азербайджанским парламентариям.

«Он сказал, что принятие нас в Совет Европы не вызывает у него большого энтузиазма, поскольку Азербайджан будут подвергать постоянной критике. Он сказал, что мы не боимся критики, если у нас появятся недостатки. Если мы пойдем по пути демократии, то выдержим каждое из этих испытаний», - сказал Р.Гусейнов.