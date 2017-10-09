Unibank увеличивает свой капитал на 21 миллион

Unibank планирует увеличить свой капитал на 21 млн.AZN. 13 октября этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров. В этом году Unibank уже второй раз увеличивает свой капитал. В июне он был увеличен на 70%, на сегодняшний день составляя 119,686,326.72 млн.AZN.

Наметившаяся стабилизация экономики страны, увеличение активности Unibank в рамках корпоративного и розничного кредитования создали серьезную основу для дальнейшей диверсификации деятельности банка.

Акционеры банка убеждены, что увеличение капитала поможет Unibank сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на финансовом рынке страны.

Unibank является одним из крупнейших банков страны c участием иностранного капитала. На данный момент доля международных финансовых институтов DEG (24,37%) и ЕБРР (19,41%) в его уставном капитале составляет около 44%.