Азербайджанская труба уперлась в древнеримский город

При прокладке участка Трансанатолийского газопровода (TANAP) в турецкой провинции Кютахья были обнаружены захоронения древнеримского периода, сообщает Анадолу.
О находке проинформировали специалистов Управления музеями названной провинции. На место прибыли археологи, которые извлекли артефакты и человеческие скелеты.
Вследствие большой вероятности обнаружения новых подобных находок строительство газопровода отныне будет вестись с повышенной осторожностью, сказал директор музея Кютахьи Метин Тютктюзюн.
«Участок, на котором работают археологи, имеет 100 метров в длину и пять в ширину. Мы пытаемся классифицировать найденные останки. По нашему мнению, захоронения относятся к эпохе Римской империи и датируются, предположительно, вторым-третьим веками нашей эры. Археологи уже исследовали пять надгробных плит. В захоронениях обнаружены останки женщин, мужчин и детей», - сказал Тютктюзюн, отметив, что по итогам детального анализа находок будет подготовлен научный доклад.