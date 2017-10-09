Учения "путинского НАТО" в Армении

На полигоне "Баграмян" в Армении стартовали совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2017", сообщает Спутник.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров подчеркнул важность совместных усилий в целях противостояния угрозам международного терроризма, защиты от деятельности ИГ, а также борьбы с распространением наркотических средств.

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, в свою очередь, отметил, что в ходе учений участники получат практический опыт применения самых современных способов ведения боя, включая разведывательно-огневые и ударные контуры, а также маневренные действия в боевой обстановке.

Совместные учения позволит на практике отработать взаимодействие между подразделениями различных родов войск армий пяти государств.

В их тактических эпизодах примут участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, а также звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации.

Учения "Взаимодействие - 2017" пройдут с 9 по 13 октября.