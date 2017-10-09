МИД Казахстана обвинил президента Киргизии во лжи

В министерстве иностранных дел Казахстана назвали высказывания президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в адрес главы республики Нурсултана Назарбаева и ее властей «безответственными, провокационными по своей сути и лживыми», выразив в связи с ними свой решительный протест. Заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и лживые утверждения в предвыборных целях президента Киргизстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — говорится в тексте обращения.