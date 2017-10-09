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Советника посольства США вызвали в МИД Турции

 

Советник посольства США в ТР сегодня был вызван  в министерство иностранных дел республики в связи с объявленной Соединенными Штатами приостановкой в выдаче неиммиграционных виз на территории Турции, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источник в названном министерстве.

По ее данным, советник посольства США в Анкаре Филип Коснетт был вызван в МИД Турции. Ему была передана информация о том, что Анкара ожидает от Вашингтона отмены решения о приостановке выдачи виз.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в «нарушении конституции» и «попытке сместить правительство Турецкой Республики».

Вечером 8 октября диппредставительство Турции в Вашингтоне в свою очередь приостановило выдачу аналогичных виз на территории США.

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