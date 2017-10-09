Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией

В Азербайджане в 2017 году в суды уже направлено 155 уголовных дел в отношении 215 должностных лиц, сказал журналистам начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

К.Алиев отметил, что в настоящее время в производстве находится 118 уголовных дел.

По словам начальника Главного управления, возросло число жалоб и обращений граждан в правоохранительные органы по поводу деятельности банковского сектора страны. «Ведется следствие по уголовным делам в отношении должностных лиц в жилищно-строительном секторе, а также в банках и небанковских кредитных организациях», - заявил К.Алиев.