Турецкий министр отказался встретиться с американским послом

Министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу о встрече с ним посла США Джона Басса, сообщает Haber7.

Согласно сообщению, сегодня, после кризиса в отношениях Турции и США, посол Басс попросил о встрече с министром юстиции Турции.

Напомним, что накануне США приостановили выдачу виз гражданам Турции в ответ на арест Анкарой сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя факт заключения под стражу американского дипломата, отметили, что тот имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, обвиненным в стране в причастности к попытке военного переворота.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.