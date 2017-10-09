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В Казахстане азербайджанец вскрывал дорогие иномарки фото

Автор: Отдел информации 

В Алматы задержан гражданин Азербайджана по подозрению во взломе чужого авто с помощью сканирующего устройства, передает haqqin.az со ссылкой на пресс-служб департамента внутренних дел Алматы.

Согласно информации, подозреваемый вскрывал машины с помощью устройства «код-грабер», внешне похожего на обычный пульт от автомобиля. Технические возможности данного прибора позволяют на расстоянии сканировать и копировать сигнал с пультов транспортных средств.

«С помощью этого устройства гражданин Азербайджана вскрыл внедорожник, припаркованный на пересечении улиц Абылай хана и Казыбек би, и похитил личное имущество хозяина авто. Злоумышленника вычислили сотрудники подразделения по раскрытию краж чужого имущества в ходе оперативных мероприятий», - сообщает пресс-служба ДВД.

При этом отмечается, что подозреваемый пытался скрыться с места преступления, однако сделать это ему не удалось.

«В ходе личного досмотра подозреваемого следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла видеокамеру, похищенную из автомобиля, а также денежные средства в сумме около 200 тысяч тенге. Все эти вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, досудебное расследование по которому проводится по статье 188 УК Казахстана», - сообщили в полиции.

«На данный момент задержанный проверяется на причастность его к другим преступлениям. Вместе с тем устанавливается истинная цель пребывания иностранного гражданина в нашей стране», - отметил начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.

 

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