Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках своего визита в Беларусь встретился с министром обороны этой страны генерал-лейтенантом Андреем Равковым, сообщает пресс-служба оборонного ведомства РБ.

В ходе встреч министров обороны один на один и в расширенном составе с участием делегаций была отмечена важность развития двусторонних отношений, в частности сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования.

Министры провели широкий обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, организации взаимных визитов военных экспертов и другим, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи министры обороны подписали план двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны обеих стран.