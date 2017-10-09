Ильхам Алиев о возобновлении переговоров по Карабаху

«Переговорный процесс по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий», - заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана за девять месяцев текущего года, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев обвинил Армению в торпедировании переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. По его словам, Армения всячески стремилась сорвать переговоры, придумывала различные предлоги, чтобы не допустить возобновления переговоров, выдвигала различные условия.

«Однако я сразу заявил, что ни одно из условий не будет принято. Выдвижением таких условий Армения поставила себя в глупое положение и теперь вынуждена отказаться от такой политики», - отметил президент.

Ильхам Алиев добавил, что возобновление переговорного процесса не является неким одолжением Азербайджану.

«Армения в очередной раз опозорилась перед мировым сообществом, и возобновление переговоров не является одолжением для нас. Их истеричные заявления и полные страха обращения к другим странам открыто демонстрируют, что они не в состоянии противостоять нам в бою», - подчеркнул глава государства, указав при этом на апрельские события 2016 года.

«Ситуация на линии фронта показывает, что мы сегодня владеем лучшими позициями. Конечно, Армения должна быть в большей степени заинтересована в возобновлении переговоров. Потому что в противном случае их ждет плачевный итог», - сказал Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что посредники переговорного процесса стремятся к его возобновлению. «И мы, естественно, поддерживаем это. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, несмотря на то, что и этом году не удалось достичь реальных результатов в данном направлении, Армения в очередной раз предстала перед мировым сообществом жалкой, бессильной, зависимой страной», - сказал глава азербайджанского государства.