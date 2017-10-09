Польша объявила о создании кибервойск

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил, что в Польше будут созданы кибервойска. Об этом сообщает Onet Wiadomosci.

«Разрушение сайтов и замусоривание их ложными сообщениями и фиктивными новостями могут производиться целыми сообществами. Важно сознавать и помнить, что наш главный противник сделал информацию одним из своих самых важных видов оружия и каждый день пытается влиять на наше сознание, наши умы и отношение к событиям», — заявил Мачеревич, выступая на Форуме кибербезопасности в Кракове.

Мачеревич прямо обвинил в подобного рода противоправных действиях Россию. «Во время незаконного референдума в Каталонии российские хакеры помогли организаторам этого плебисцита обойти блокаду интернет-системы голосования, созданной испанским правительством», — заявил глава польского оборонного ведомства, однако никаких аргументов в подтверждение своих слов так и не привел.