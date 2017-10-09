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Шаир Рамалданов: «В будущем Азербайджан сможет купить С-400»

Автор: Отдел информации 

Саудовская Аравия станет третьей страной, импортирующей «Триумфы» (ранее соответствующие контракты  заключены  были с Турцией и Китаем). С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая в РФ на вооружение в 2007 году. Предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, она может применяться также и против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение России стали поступать ракеты для С-400, способные поражать цели в ближнем космосе.

Азербайджан также всегда проявлял интерес к современным вооружениям, и, в случае возникновения у него такой необходимости, сможет приобрести для себя названный комплекс, сообщил haqqin.az военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов.

Сам эксперт, правда, считает, что пока в закупках этого вооружения особой необходимости нет.

«С-400 – ракета нового поколения, и, конечно, в будущем Азербайджан смог бы купить эти ракетные системы, тем более что финансовые возможности нашей страны это позволяют. Однако пока не вижу в этом надобности, так как уже имеющиеся в распоряжении азербайджанской армии современные вооружения и боеприпасы позволяют выполнять все поставленные задачи», - уверен Ш.Рамалданов.

По словам полковника, потенциальными покупателями ЗРК С-400, как правило, являются крупные государства, имеющие глобальные обязательства по безопасности.

«Дело в том, что таким странам и противостоят крупные государства. Азербайджан же пополняет свои арсеналы в соответствии с нынешними возможностями страны и имеющимися задачами», - заявил Ш.Рамалданов.

Отметим, что на днях российский военный эксперт Андрей Фролов высказал предположение, что Азербайджан вскоре может стать одним из основных покупателей комплексов С-400.

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