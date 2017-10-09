Киракосян не смог посадить Олега Кузнецова

Армянская диаспора России в лице президента русско-армянской ассоциации юристов «АРМРОСС» Рубена Киракосяна обратилась в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении известного российского политолога Олега Кузнецова в связи с тем, что в написанной им монографии об армянском терроризме «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» якобы содержатся признаки экстремизма и разжигания межнациональной розни, сообщает Armiya.az.

Несколько месяцев шла доследственная проверка монографии. И вот, как сегодня стало известно, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СК по Москве капитан юстиции А.А. Берлев вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по отмеченному ходатайству.

«Из заявления Р.С. Киракосяна следует, что большое количество армян России оскорблены содержанием книги и считают, что кто-то пытается расшатать в стране межнациональный мир и историческую дружбу народов. Таким образом, по мнению заявителя, в содержании данной книги имеются высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды против лиц армянского происхождения.

…В ходе доследственной проверки установлено, что, по обращению замсекретаря Совбеза РФ Нургалиева Р. Г., Главным управлением по противодействию экстремизму МВД РФ проводилось исследование монографии Кузнецова О. Ю. в ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» и получена справка об исследовании N 375. Согласно выводам, в русскоязычном тексте книги Кузнецова О. Ю не содержатся психологические или лингвистические признаки к побуждению, в том числе в форме призыва, совершения насильственных, разрушительных, дискриминирующих действий, не содержатся психологические или лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти к какой-либо национальной группе», - говорится в постановлении.

Далее следователь А. Берлев указывает: «Полно и тщательно изучив материалы доследственной проверки, прихожу к выводу о том, что в действиях Кузнецова О. Ю отсутствуют объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренные 282 УК РФ, поскольку данная монография является научным трудом и не направлена на возбуждение ненависти и вражды к армянскому народу, что подтверждается собранными в ходе проверки материалами».

Таким образом СК РФ постановил отказать Киракосяну в возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ в отношении О. Кузнецова в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Характерно, что Рубен Киракосян сам в Следственный комитет не ходил и ждет оттуда официального письма, хотя, как он не раз заявлял армянской прессе, больше всех заинтересован в итогах рассмотрения своего заявления. Как мы знаем, Киракосян не вылезал из кабинета следователя, пока шла проверка, но за постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела почему-то так и не явился. Получается, что вся эта возня была инициирована им ради собственного пиара и рекламы возглавляемой им русско-армянской ассоциации юристов «АРМРОСС».