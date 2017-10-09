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Мошенничество в Хырдалане: одна квартира – несколько владельцев

Автор: Отдел информации 

В Хырдалане выявлен очередной случай квартирного мошенничества. В жилом комплексе Nova City, который строит компания Nova Development Group, одну квартиру продали нескольким клиентам.

Согласно информации, число обманутых граждан достигло 30 человек. Все они утверждают, что заключали контракт на покупку жилья в этом комплексе с неким Джавидом Умудлу.

В настоящее время обманутые требуют либо возвращения им денег, либо реального наделения их квартирами.

Отметим, что владельцы компании Nova Development Group в прошлом году проводили активную рекламную компанию проекта Nova City. В многочисленных объявлениях говорилось, что строительство жилого комплекса идет на 15 километре шоссе Баку – Сумгаит. Представители компании предлагали клиентам полностью отремонтированные квартиры и купчие на них. В объявлениях говорилось, что финансовым партнером проекта выступает Международный банк Азербайджана.

В настоящее время строительные работы на данной территории приостановлены, офис по продажам квартир, а также офис собственно компании – закрыты.

Также стало известно о том, что договоры о покупке квартир позже были переделаны в кредитные договора. То есть, если компания не сможет вернуть клиентам внесенные теми ранее деньги, то пострадавшие смогут вытребовать свои деньги только через суд.

По информации агентства Marja, 50% акций компании Nova Development Group владеет предприниматель Ильгар Гаджиев, а второй половиной – швейцарская компания Novanord Holdings. СМИ писали о том, что И. Гаджиев является известным бизнесменом, осуществляющим девелоперские проекты в России и Азербайджане.

Корреспонденты haqqin.az неоднократно пытались связаться с офисом компании по телефонному номеру, указанному на ее сайте, однако каждый раз безуспешно.

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