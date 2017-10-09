В Турции готовятся к аресту еще одного американского дипломата

Турецкая прокуратура выдала ордер на арест еще одного сотрудника американского консульства в Стамбуле, передает Hurriyet.

«Сотрудник генконсульства США в Стамбуле, на которого не распространяется действие дипломатического иммунитета, был приглашен в отделение прокуратуры», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сообщается, что жену и ребенка подозреваемого также подвергают допросам, подозревая всю семью в связях с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Ранее сообщалось, что США и Турция взаимообразно приостановили выдачу неиммиграционных виз.