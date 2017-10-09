Россия строит новую военную базу на Каспии

Министерство обороны РФ начало строительство военно-морской базы на Каспийском море, пишет газета «Известия». По данным издания, новая база позволит России осуществлять военный за ситуацией на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

На базе будут дислоцироваться все ракетные корабли флотилии, имея возможность оперативного выхода в море для применения высокоточного оружия. В публикации отмечается, что данный объект по уровню своей оснащенности обещает превзойти его аналоги на Черном море, Балтике и северных морях.

Завершить строительство планируется до 2020 года.

Согласно проекту, помимо порта возведены будут также склады боеприпасов, госпиталь, казармы и жилье для офицерского состава.

Сегодня Каспийская флотилия составлена из самых современных ракетных кораблей. В ее состав входят суда проекта 11661К «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли проекта 21631 «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», а также ракетный катер проекта 12411 «Ступинец».