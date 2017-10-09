Путин встретится с главами стран СНГ

Президент России Владимир Путин 10 - 12 октября проведет в Сочи несколько двусторонних встреч с коллегами из СНГ, передает ТАСС сообщение помощника президента России Юрия Ушакова.

«10 октября состоятся две встречи Владимира Путин: первая - с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, вторая - с президентом Республики Молдова Игорем Додоном», - сказал представитель Кремля.

По его словам, у главы РФ «11 октября, перед началом саммита СНГ и ЕврАзЭС, состоится встреча с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, а 12 октября - встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым».

«Не исключено и проведение других встреч, но я сообщил о тех, которые согласованы и по которым уже выделены временные параметры в расписании нашего президента», - объяснил журналистам Ушаков.