Украинцам ограничат поездки в Россию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об ограничении права украинцев на выезд в Россию, сообщает сайт украинского парламента.
Официальное название нормативного акта — «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)»." Агрессором" Киевом определена Россия.
13 сентября сообщалось, что украинский Кабинет министров поручил министерству иностранных дел и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска.
В начале сентября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении контроля за въездом и выездом из страны иностранцев, включая россиян и лиц без гражданства, а также за соблюдением ими правил пребывания в республике.