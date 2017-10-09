Румыния заверила, что НАТО никак не угрожает России

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что НАТО не представляет угрозы для России.

«Наша цель — мир, а не война. НАТО не ищет конфронтации и не является угрозой для России», — заявил он на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте

Также политик отметил, что «в отношениях с Россией необходима комплексная и долгосрочная стратегия» и что альянс намерен вести диалог с Москвой, но «с сильных позиций обороны и сдерживания»

Кроме того, румынский лидер призвал «усилить присутствие на восточном фронте, особенно на Черном море».

В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что НАТО увеличил свое военное присутствие в районе Черного моря после марта 2014 года, и именно потому, что Россия «становится все более напористой» в этом регионе и особенно в Крыму.