Евросоюз о санкциях против Мьянмы

Евросоюз может ввести санкции против Мьянмы в связи с ситуацией в штате Ракхайн, где мьянманские военные проводят силовую операцию, из-за которой сотни тысяч проживающих в регионе мусульман бежали из страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект документа о возможных мерах в отношении Мьянмы, который сейчас обсуждают представители стран ЕС при центральных органах сообщества.

Документ будет представлен для одобрения министрам иностранных дел стран сообщества на их встрече в будущий понедельник.

В качестве первоначальной санкционной меры ЕС готов приостановить действия приглашений на посещение Евросоюза представителям командного состава Вооруженных сил Мьянмы, включая их главнокомандующего, говорится в проекте документа. ЕС также готов рассмотреть дополнительные ограничительные меры, отмечается в нем.