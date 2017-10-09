Маргвелашвили наложил вето на изменения в Конституцию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили воспользовался правом вето и отправляет проект Конституции со своими замечаниями парламенту, передает Грузия Онлайн.
Отметим, что 26 сентября парламент Грузии утвердил проект конституционных изменений в третьем чтении 117 голосами.
Позднее состоялись консультации президента Грузии с парламентским большинством и представителями оппозиции. В результате встреч были сформулированы предложения, которые предусматривают требования как правящего большинства, так и оппозиции.