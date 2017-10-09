Октай Асадов едет в Беларусь и Россию

Спикер Милли Меджлиса Октай Асадов совершит визиты в Беларусь и Россию, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.
«Возглавляемая спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым делегация 10-13 октября посетит с официальным визитом Беларусь», - говорится в сообщении.
В рамках визита О.Асадов проведет встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Андреем Кобяковым, председателем Национального собрания Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.
Из Минска спикер Милли Меджлиса отправится в Санкт-Петербург для участия в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.