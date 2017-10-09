В ПАСЕ не могут выбрать президента

Нового президента ПАСЕ не удалось избрать ни в первом, ни во втором туре голосования делегатов, сообщает Интерфакс-Украина.

В первом туре в голосовании приняли участие 212 членов ПАСЕ, два бюллетеня были признаны недействительными. 126 проголосовали за Стеллу Кириакидес, 84 - за Эмануэлиса Зингериса. Для избрания президентом ПАСЕ нужно набрать 152 голоса.

Во втором туре за Стеллу Кириакидес проголосовал 121 депутат, за Эмануэлиса Зингериса - 69.

Завтра в утренние часы состоится последний, третий тур.

Напомним, на минувшей неделе Педро Аграмунт подал в отставку с должности председателя ПАСЕ. Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.