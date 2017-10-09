Помощник Путина: Ильхам Алиев едет на переговоры в Сочи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября примет участие в заседании Совета глав стран — участников СНГ, которое состоится в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрий Ушаков.

Свое участие во встрече руководителей стран СНГ также подтвердили президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Киргизия в этом году будет представлена на уровне премьера: Алмазбек Атамбаев занят подготовкой выборов президента, которые пройдут в республике 15 октября.

Кроме того, по традиции на саммит стран СНГ приглашены руководители ряда региональных организаций, в том числе ШОС, Союзного государства, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.