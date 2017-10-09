Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Северной Корее и Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Сирии, говорится в комментарии МИД РФ, сообщает РИА Новости.



"Обсуждались актуальные международные проблемы. Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.



Также собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта.