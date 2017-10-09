Эрдоган о приостановке выдачи американских виз гражданам Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение о приостановке выдачи американских виз гражданам Турции и последующее решение Анкары по прекращению выдачи виз гражданам США, сообщает Анадолу.
«Решение американского посла в Анкаре, безусловно, вызывает сожаление. Представители МИД Турции при получении данной информации предприняли соответствующие шаги», - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция – правовое государство, а не племенное образование, и этот факт должен быть четко уяснен.
Текст заявлений, озвучиваемых американской стороной, получил «зеркальный» ответ Анкары, напомнил глава государства.