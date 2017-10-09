Заместитель Могерини на переговорах с Эльмаром Мамедъяровым

Проект нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Европейским Союзом создает важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и ЕС. Об этом на встрече с заместителем генерального секретаря ЕС Жаном-Кристофом Беллардом сказал глава МИД Эльмар Мамедъяров, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Новое соглашение охватывает политическую, экономическую, торговую, транспортную, энергетическую, гуманитарную и другие сферы, создаст важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и Европейским Союзом», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.