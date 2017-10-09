Подписаться на уведомления
 

Первый тур выборов главы ЮНЕСКО не принес результатов

 

Первый тур выборов нового гендиректора ЮНЕСКО, прошедший в Париже, не принес результатов: ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, необходимых для победы, сообщает РИА Новости.

На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители семи стран. В их числе посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, глава Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам и экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб.

Также за высокую должность борются дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, представляющий Китай заместитель гендиректора ЮНЕСКО Цянь Тан, советник Министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей и экс-министр культуры Франции Одри Азуле.

По сведениям информированного источника РИА Новости, в тройку фаворитов первого дня голосования вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта.

Следующий этап голосования пройдет во вторник. Ожидается, что имя нового руководителя будет названо до 13 октября.

666 просмотров


Старости
Порошенко присвоил Гюндюзу Мамедову государственный чин
Порошенко присвоил Гюндюзу Мамедову государственный чин
Наша погода
Сегодня 30° / 15°
10 Окт 23° / 16°
11 Окт 19° / 14°
12 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9953 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Между Киргизией и Казахстаном разгорается дипломатический скандал
Первый тур выборов главы ЮНЕСКО не принес результатов
Заместитель Могерини на переговорах с Эльмаром Мамедъяровым
Эрдоган о приостановке выдачи американских виз гражданам Турции
Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Северной Корее и Сирии
Помощник Путина: Ильхам Алиев едет на переговоры в Сочи
Эрдоган: Анкара не признает аннексию Крыма
В ПАСЕ не могут выбрать президента
Мировые цены на нефть растут Обновлено
Октай Асадов едет в Беларусь и Россию
Назван самый продаваемый в мире смартфон
Маргвелашвили наложил вето на изменения в Конституцию
Армия США готова к войне с Северной Кореей
Евросоюз о санкциях против Мьянмы
Украинцам ограничат поездки в Россию
Румыния заверила, что НАТО никак не угрожает России
Путин встретится с главами стран СНГ
Россия строит новую военную базу на Каспии
В Турции готовятся к аресту еще одного американского дипломата
Мошенничество в Хырдалане: одна квартира – несколько владельцев
Киракосян не смог посадить Олега Кузнецова
Шаир Рамалданов: «В будущем Азербайджан сможет купить С-400»
Центробанк оставил без изменений курс маната
Польша объявила о создании кибервойск
Ильхам Алиев о возобновлении переговоров по Карабаху
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться