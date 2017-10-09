Первый тур выборов главы ЮНЕСКО не принес результатов

Первый тур выборов нового гендиректора ЮНЕСКО, прошедший в Париже, не принес результатов: ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, необходимых для победы, сообщает РИА Новости.

На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители семи стран. В их числе посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, глава Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам и экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб.

Также за высокую должность борются дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, представляющий Китай заместитель гендиректора ЮНЕСКО Цянь Тан, советник Министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей и экс-министр культуры Франции Одри Азуле.

По сведениям информированного источника РИА Новости, в тройку фаворитов первого дня голосования вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта.

Следующий этап голосования пройдет во вторник. Ожидается, что имя нового руководителя будет названо до 13 октября.