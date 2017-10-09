Между Киргизией и Казахстаном разгорается дипломатический скандал

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сделал заявление в связи с последними высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает Спутник.

Напомним, ранее Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения госнаград негативно отозвался о казахстанской власти.

В заявлении Сагинтаева говорится, что 7 октября президент Кыргызстана выступил с некорректными и недружественными словами, касающимися отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана.

"Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерба многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами", — заявил премьер.

"Казахстан всегда был рядом с кыргызским народом, особенно в трудные минуты, с пониманием относился к просьбам руководства страны, максимально содействовал в решении социально-экономических проблем и оказывал существенную гуманитарную помощь, включая поставки энергоносителей, продовольственных и других социально-значимых товаров", — говорится в заявлении.

Глава правительства РК напомнил, что в рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз Назарбаев принял решение о предоставлении стране технической помощи на 100 миллионов долларов. Соглашение уже ратифицировано парламентом Казахстана.

Премьер-министр Казахстана отметил, что, несмотря на неоднократные спекулятивные выпады президента Кыргызстана, правительство Казахстана намерено и далее углублять партнерство между двумя странами.