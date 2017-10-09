Мэр Барселоны против независимости Каталонии

Результаты каталонского референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости автономной области в одностороннем порядке. Об этом заявила в понедельник мэр Барселоны Ада Колау, сообщает ТАСС.

Мэр назвала нынешнюю ситуацию в стране "самым серьезным институциональным кризисом с момента восстановления демократии" и призвала главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также председателя правительства королевства Мариано Рахоя "не принимать никаких решений, которые могут подорвать пространство для диалога и посредничества".

"Мы не можем позволить себе поставить под угрозу социальную сплоченность, - обратилась мэр к главе Каталонии. - Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости".

Колау также призвала Рахоя не применять статью 155 Конституции Испании, которая позволяет лишить регион автономии. "Нужно восстановить нормальное положение", - отметила градоначальник.