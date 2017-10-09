Названы претенденты на «Золотой мяч»-2017

France Football объявил имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года, сообщает издание Чемпионат.

Из 30 номинантов сразу семь футболистов представляют «Реал», который является действующим победителем Лиги чемпионов. В числе игроков мадридского клуба, претендующих на награду, значится и действующий обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.

На «Золотой мяч» по итогам нынешнего года претендуют: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентуса»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реала»), Садио Мане («Ливерпуля»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Церемония вручения «Золотого мяча» обычно происходит в январе. С 2008 года награда неизменно доставалась Криштиану Роналду или Лионелю Месси. Аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» пять раз, португалец – четыре.