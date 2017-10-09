Сирийская оппозиция готовится к штурму столицы ИГИЛ

Вооруженные формирования в Сирии, поддерживаемые США, готовятся к заключительной атаке на частично удерживаемый террористами "Исламского государства" город Ракка на севере страны, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что эта операция нацелена на полное освобождение города, который боевики ИГ называют своей столицей.

"Сирийские демократические силы укрепляют позиции перед финальной атакой на город Ракка", - заявил представитель этой группировки Мустафа Бали, не уточнив, когда ожидается начало операции. Он также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что операция уже началась.

По словам собеседника агентства, военная операция займет 7-10 дней и позволит полностью очистить Ракку от террористов.