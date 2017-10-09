В Румынии приступила к выполнению своих обязанностей новая многонациональная бригада НАТО, призванная способствовать сдерживанию нарастающего российского присутствия в Черноморском регионе после аннексии Крыма, сообщает Голос Америки.

Это формирование будет строиться на базе румынской бригады численностью до 4 000 человек при поддержке военнослужащих из девяти других стран, в дополнение к уже размещенному в этом районе американскому контингенту численностью 900 человек. Планируется также подключить воздушные и морские активы для расширения потенциала нового вооруженного формирования.

«Мы посылаем очень четкий сигнал: НАТО здесь, НАТО сильна и едина», – сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая перед польскими, румынскими, испанскими и португальскими солдатами.

С помощью нового вооруженного формирования НАТО рассчитывает усилить присутствие в богатом нефтью и газом регионе без эскалации напряженности, при этом препятствуя планам России по созданию так называемой «буферной зоны».