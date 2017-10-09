Переговоры премьера Армении и вице-президента Ирана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян находится в Иране с двухдневным официальным визитом по приглашению вице-президента ИРИ Эсхака Джахангири, сообщает Новости-Армения.

"Армения занимает особое место во внешнеполитической повестке Ирана. У нас нет ограничений по сотрудничеству в сферах политики, экономики и культуры", - сказал Джахангири.



Он отметил, что членство Армении в ЕАЭС и хорошие отношения с Евросоюзом могут способствовать двустороннему развитию отношений. Большие возможности предоставляют СЭЗ, действующие в Армении.



Карапетян, в свою очередь, выразил благодарность иранским коллегам за позицию по карабахскому конфликту.

Он также заявил, что Ереван заинтересован в вовлечении иранского бизнеса и капитала в Армении: "Мы готовы предоставить нашим иранским партнерам в Армении льготные режимы".