И без того весьма холодные отношения между недавними стратегическими партнерами охладели еще на несколько градусов. Это произошло после ареста на прошлой неделе сотрудника американского консульства в Стамбуле Метина Топуза, который якобы был связным между заговорщиками, пытавшимися совершить переворот летом 2016 года, и Фетхуллахом Гюленом, проживающим в Пенсильвании.

В ответ на этот арест посольство в Анкаре в воскресенье вечером сообщило, что приостанавливает выдачу виз турецким гражданам, за исключением случаев, если речь идет об эмиграции. Дескать, последние события вынуждают правительство Соединенных Штатов подвергнуть сомнению приверженность Турции должному обеспечению безопасности дипломатических представительств США и их персонала.

В понедельник утром Анкара ответила таким же шагом – приостановила выдачу виз американским гражданам. А президент Эрдоган, комментируя ситуацию, заявил: «Турция – правовое государство, а не племенное образование. Этот факт должен быть четко уяснен. Текст заявлений, озвучиваемых американской стороной, получит зеркальный ответ Анкары».

Та попытка переворота может быть названа успешной, если только заговорщики ставили своей целью поссорить Турцию с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Там не восприняли методы борьбы турецких правоохранительных органов с подозреваемыми в заговоре, считая их в значительной степени способом расправиться с политической оппозицией.

Больше того, в ходе арестов в заключении оказалось не меньше десяти американских граждан, а также граждане Германии: известно нашумевшее дело корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юджеля.

Уже год под арестом в Турции находится пастор-пресвитерианец Эндрю Брансон. Встречаясь пару недель назад с полицейскими, Эрдоган заявил: «Они говорят, дайте нам нашего пастора. У вас в руках другой пастор – отдайте нам его», - имея при этом в виду проповедника Гюлена, которого США отказываются выдавать турецким властям.

Тем самым президент практически открыто признал, что американские граждане, арестованные в его стране, как и Дениз Юджель, предназначены для обмена на укрывающихся в США и Германии политических беженцев. Разумеется, это не может понравиться Вашингтону и Берлину.

Метин Топуз, по его словам, работал у американцев на DEA – Агентство по борьбе с наркотиками, что объясняет его постоянную связь с турецкими полицейскими чинами, которые позже были обвинены в участии в заговоре. Для Анкары же он – свидетельство того, что агенты Гюлена работали под прикрытием американской дипломатической крыши.

Уже объявлено о том, что существуют подозрения в отношении еще одного сотрудника американского представительства. Ничто не свидетельствует о быстром урегулировании конфликта. Ущерб от этой стычки носит вполне конкретный характер.

В прошлом году турецкие граждане получили 113 240 неэмигрантских виз. В понедельник после сообщения о новых проблемах в отношениях с Америкой резко просела турецкая лира – сразу на 6%. Она потом немного выровнялась, но все равно потеряла в весе.

Все же Соединенные Штаты - слишком серьезный игрок, чтобы конфликт с ним обходился без потерь для Турции, чья экономика и так давно не в лучшем состоянии, годы чудо-роста остались далеко позади.

Дональд Трамп, неоднократно высказывавший восхищение сильной фигурой Эрдогана, сам оказался не из тех, кто готов идти на компромиссы, и иронии достоин тот факт, что эту бескомпромиссность ему приходится проявлять в отношении политических деятелей, к которым он неравнодушен – к Эрдогану и Путину. И тут важно заметить, что Россия никаким образом не может политически и экономически заменить Турции партнерские отношения с Европой и Америкой.

Но президент Эрдоган так далеко заходить и не намерен: во время своего нынешнего пребывания в Киеве он отметил, что Турция не собирается признавать законной аннексию Россией Крыма. А без этого какая дружба с Кремлем? Неизбежно в некоторой перспективе придется решать вопросы будущего Сирии и Ирака с их большими курдскими общинами, настроенными на независимость. И тут не избежать выяснения конфликтных вопросов с американцами, плотно курирующими военно-политическую ситуацию в регионе. Лучше бы начинать делать шаги навстречу друг другу уже сейчас. Но пока, похоже, американо-турецкое взаимное неудовольствие еще не достигло дна, от которого можно было бы оттолкнуться.