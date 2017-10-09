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Праздник стоимостью миллион haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

«В этом году «Тбилисоба» обошлась грузинской столице почти в 1 миллион лари, то есть почти 400 тысяч долларов», - заявил не без гордости мэр главного города Грузии Давид Нарания. Подводя итоги традиционному празднеству, он подчеркнул, что праздник удался, ибо многочисленные гости имели возможность бесплатно посетить различные выставки национального искусства, послушать местных джазистов поучаствовать в мастер-классах по кулинарии и виноделию.

Ну и, разумеется, к их услугам была предоставлена знаменитая канатная дорога, с которой открывается великолепная панорама грузинской столицы. Особый шарм «Тбилисобе» на сей раз придало то, что праздник совпал с 20-летием со дня основания международной организации ГУАМ.

«Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины поделились своим видением состояния политических отношений стран региона и в целом складывающейся непростой ситуации. Особое место было отведено проблеме решения территориальных конфликтов, - сообщил на пресс-конференции Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев. - Нынешняя встреча в Тбилиси, мы надеемся, даст новый импульс сотрудничеству наших стран», - подчеркнул он.

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