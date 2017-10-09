Надо признаться, что услугами авиакомпании «Аэрофлот» я не пользовался давно. Да и «Боингов-738-700», видимо, модифицированных для того, чтобы вместить как можно больше пассажиров, тоже давненько не видел. Сразу и непроизвольно вспомнил СССР, когда пассажиры в «Ту-134» чуть выше среднего роста испытывали безумный дискомфорт, ведь коленки упирались в переднее кресло. А уж если впередисидящий пассажир после взлета его откинет – то это уже грозило травмой.

Но полет в Москву получился именно такой – «советский». Мне при своих 1 метр 86 сантиметров роста пришлось нелегко. И я даже не представляю, как сидели те, кто выше (а таковые были). Впрочем, надо отдать должное: стюарды, стюардессы и пилоты авиакомпании были на высоте. Пилотки, галстуки на шее, максимальная учтивость…

«Аэрофлоту», кстати, исполнилось 94 года, и это действительно одна из старейших авиакомпаний в мире. Капитан лайнера вообще утверждал, что у «Аэрофлота» «самый молодой воздушный флот в мире». Может это и так, но коленки, упирающиеся в переднее кресло, почему-то намекали на обратное…

Кстати, на обратном пути, учитывая опыт первого перелета, я попросил на регистрации о помощи. И мне пообещали посодействовать, более того, сдержали слово, дав место неподалеку от бизнес-класса, где не было проблем с креслами. Впрочем, и лайнер оказался «Аэробусом», а не заявленным ранее «Боингом».

…Легендарные московские пробки никуда не исчезли. Они не легенда - это факт. Как и бесконечное освоение бюджета – традиционные московские пробки усугубила новые бессмысленно-ремонтные работы по замене каменных плит на Тверской и на других центральных проспектах. Более того, кому-то пришло в голову сузить центральные шоссе, а где-то и вовсе расширить. Больше всех недовольны новыми пертурбациями шофера, называющие баснословные цифры, отпущенные на новые, в общем-то бессмысленные ремонтные работы.

Дорога до отеля в районе метро "Юго-Западная" заняла почти два с половиной часа на заранее заказанной машине. А еще время заняли проверки в аэропорту – они весьма тщательные, что, в общем-то, правильно: безопасность превыше всего.

Что сразу удивляет – троллейбусы. Бакинцы отвыкли от этого вида транспорта, но в Москве он есть. Троллейбусы современные, а рядом хорошие автобусы и … «Газели», от которых в Баку давно избавились.

В многомилионной Москве огромное количество торговых центров. И, похоже, они построены по типовым проектам, которые переняли и в Баку. Порой даже складывалось ощущение, что ты находишься в ParkBulvar или в «Гянджлик Молл» в Баку, настолько все типично.

Москва – это огромный «муравейник». Жизнь здесь бурлит, а вот погода не всегда радует, как и криминальная ситуация.

Добрые друзья посоветовали в районе метро "Юго-западная" лишний раз в темное время суток не выходить на прогулку. Свирепый московский криминал снова поднял голову – либо жизнь ухудшается, либо правоохранительные власти упустили новую активизацию ОПГ.

Кстати, население столицы России составляет почти 13 миллионов человек – на три миллиона больше, чем население всего Азербайджана. А уж если брать «Большую Москву», то можно говорить и о 20 миллионах человек. И, конечно же, следить за порядком здесь не так уж легко.

Жить в Москве не очень-то просто, хотя цены где-то даже ниже бакинских. Как говорят местные, если ты зарабатываешь порядка 100-120 тысяч рублей в месяц (примерно 1800 долларов), то этого хватит и на съем квартиры, и на содержание семьи. Хорошие специалисты зарабатывают здесь даже больше. Тем не менее подобные зарплаты здесь не так часто встречаются.

Менеджеры среднего звена получают порядка 40-50 тысяч рублей. Сотрудники сферы услуг, например, официанты – еще меньше: 25-30 тысяч.

А вот в Волгоградской области, куда недавно ездили друзья, средняя зарплата – порядка 7 тысяч рублей. Многие выживают только за счет подсобного хозяйства. Вот поэтому вся Россия и стремится в Первопрестольную. Здесь, по-прежнему, легче выжить.

В Москве много трудовых мигрантов – «гастеров», как их многие называют от слова гастарбайтеры. В основном гастеры из стран Центральной Азии, сейчас они значительно превосходят ранее доминировавших кавказцев. По прогнозам социологов, в ближайшие 10-15 лет центральноазиаты захватят традиционные рынки и позиции кавказцев в главном городе СНГ. Снимают они жилье семьями, в среднем обходится проживание в 30 тысяч рублей – цена аренды квартиры.

Бензин в Москве стоит примерно столько же, сколько и в Баку. И цены растут так же, как у нас. Падает цена на нефть или растет – все дорожает вне зависимости от котировок на «черное золото».

Но тем не менее, именно Москва остается центром притяжения мигрантов с постсоветского пространства. В крупных Торгово-развлекательных центрах охранниками работают дагестанцы или чеченцы (судя по характерному произношению).

На улице слышна и азербайджанская речь. Много азербайджанских студентов, обучающихся в престижных вузах Москвы. И, конечно, азербайджанская музыка: ее можно услышать и в кафе, включают ее и автомобилисты, да и просто на улице из мобильных телефонов проходящих рядом людей.

Москва – это мегаполис, который традиционно притягивает «гастеров» и студентов, ученых и рядовых тружеников. И это факт, от которого никуда не деться. Так что Москва - и кавказская, и среднеазиатская, и украинская, и белорусская, и молдавская… И еще много-много какая.

P.S. Редакция haqqin.az благодарит политологический центр «Север-Юг», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ за организацию поездки в Москву.