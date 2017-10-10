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В Баку задержаны изготовители поддельного алкоголя Фото

Автор: Отдел информации 

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выявлению лиц, создающих путем производства некачественной пищевой и промышленной продукции серьезную опасность здоровью людей, наносящих ущерб экономическим устоям страны, её импортно-экспортным операциям с отдельными государствами.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью обезврежены участники организованной преступной группы, фальсифицировавшей образцы ввозимой в Азербайджан из России, Беларуси и других стран алкогольных напитков и тем самым нанесшей ущерб здоровью людей.

В результате операции задержаны десять членов организованной группы, руководимой ранее судимыми жителями Баку: Абилем Гусейновым, Бархударом Гасановым и Ильгаром Мирзоевым.

В ходе осмотра принадлежащих группе тайных складов и магазинов в поселках Баладжары, Сулутепе и Сараи, а также подвалов их домов обнаружено и изъято 10 тонн спирта неизвестного происхождения, большое количество акцизных марок, этикеток, колпачков и другого технического оборудования, используемого для изготовления алкогольных напитков.

В продолжение оперативных мер в амбарах в столице и в различных регионах республики обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств упакованные членами банды и подготовленные к реализации поддельные алкогольные напитки.

Для определения их состава обнаруженные алкогольные напитки были отправлены на экспертизу. По мнению экспертов, изъятые поддельные алкогольные напитки содержат ацетон, представляющий серьезную угрозу человеческому организму.

Расследование показало, что члены шайки реализуют свой ацетонсодержащий алкоголь под различными названиями через организованную ими же  сеть.

По факту Главным управлением возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных приняты меры по задержанию, также продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные действия.

 

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