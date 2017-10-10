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В Хатаи нет воды! Государство, повернись к нам лицом... наши проблемы

Автор: Рамиз Мамедов, отдел социума 

Коммунальные службы в странах СНГ – это предмет всеобщего обсуждения. Как получать деньги – так они тут как тут. А если возникают проблемы, то до них не достучишься.

Сегодня в редакцию haqqin.az обратились жители нескольких домов Хатаинского района Баку, которые уже третий день лишены воды. При этом ОАО «Азерсу» до сих пор никаких внятных заявлений не делает. Отчаявшиеся люди говорят, что зря согласились на то, чтобы снять баки с водой (а такая кампания началась несколько лет назад, когда представители «Азерсу» клятвенно заверяли, что проблем с водой уже не будет).

Корреспонденты haqqin.az попытались дозвониться в пресс-службу «Азерсу», однако безрезультатно.

Не так легко было попасть и на «горячую линию» ОАО «Азерсу». Несмотря на то, что наш звонок был первым в очереди (так сообщил голосовой «робот»), ждать пришлось несколько минут. Впрочем, оператор мало чем могла помочь. Она не смогла объяснить, почему три дня нет воды, не смогла сказать, когда же все-таки подача воды возобновится. Но вряд ли стоит винить рядовую сотрудницу ОАО «Азерсу».

Комментируя ситуацию, глава Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов отметил, что сейчас речь идет о системном сбое: «То, что происходит, – нарушение прав потребителей».

Эксперт напомнил, что закон «О защите прав потребителей» в Азербайджане был принят еще в 1995 году. И он требует обновлений. «Но, даже несмотря на это, в 11-й статье этого нормативного акта четко отмечается, что если обслуживающая компания – монополист, то она должна обеспечивать качественные и беспрерывные услуги населению», - подчеркнул собеседник.

При этом, по словам Гусейнова, закон в любом случае надо обновить: «Государство должно повернуться лицом к потребителю».

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