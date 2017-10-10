В первый день официального визита в Республику Беларусь министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил два стратегических объекта страны - предприятие оборонной промышленности и военный полигон, сообщает пресс-служба Минобороны.

Азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой оборонной промышленностью Беларуси, а также осмотрела вооружение и технику, которые могли бы усилить мощь ВС Азербайджана, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Другие подробности программы визита не приводятся, однако на фотографии, распространенной пресс-службой Минобороны, генерал-полковник Закир Гасанов осматривает установку реактивной системы залпового огня «Полонез». Именно к этому вооружению, по мнению зарубежных военных экспертов, проявлял предметный интерес Азербайджан. С большой долей вероятности можно предположить, что среди вооружений, которые привлекают официальный Баку и могут повысить огневую мощь азербайджанской армии, есть и РСЗО «Полонез».

Как конкретно скажется эта реактивная система на оснащенности ВС Азербайджана, если будет включена в арсенал нашей армии?

Из информации, полученной из открытых источников, можно сделать вывод, что если Азербайджан, благодаря своим крепким партнерским отношениям с Беларусью, договорится о приобретении РСЗО «Полонез», то эта система значительно повысит боевой потенциал и ударную мощь наших вооруженных сил.

Разработка РСЗО «Полонез» началась в 2013 году по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. В одном из своих интервью глава Беларуси заметил, что просил у Москвы передать Минску снятые в РФ с боевого дежурства оперативно-тактические комплексы «Искандер-Е», однако получил отказ. После этого А.Лукашенко распорядился разработать такую ракетную систему, которая не уступала бы «Искандер-Е» по дальности полета и точности поражения цели.

У Беларуси к тому времени имелся достаточный потенциал для создания своей ракетной системы. К тому же мобильная платформа для российских ОТРК «Искандер» производится в Минске. Беларуси надо было разработать собственно ракету и систему управления огнем.

И уже через два года на военном параде в Минске были продемонстрированы РСЗО «Полонез».

Система «Полонез», предназначенная для поражения любых групповых или точечных целей противника, живой силы и техники в любых видах ее комплектации, состоит из машины боевого управления, транспортно-заряжающей машины и ракет различного назначения в транспортно-пусковых контейнерах. Все элементы РСЗО установлены на колесных шасси повышенной проходимости белорусского производства.

Шасси МЗКТ-7930 с дизельным двигателем (500 л.с.) может нести полезную нагрузку массой до 24 тонн с максимальной скоростью до 70 км/ч при запасе хода до 1000 км. Ракеты комплекса «Полонез» поставляются в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) квадратного сечения. ТПК служит направляющей и задает начальную траекторию ракеты.

Установленная в машине боевого управления аппаратура обеспечивает связь с боевыми, транспортно-заряжающими и командными машинами на расстоянии до десяти километров в движении и до 30 на стоянке. Боевой расчет из четырех человек может непрерывно работать до 48 часов. Боевая машина «Полонеза» использует шасси той же марки, на которых строятся российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Белорусские корректируемые ракеты калибра 300 мм летят в два раза дальше американских «коллег» РСЗО HIMARS. Они оснащены комбинированной системой корректировки на основе инерциальной и спутниковой навигационных систем. Круговое вероятное отклонение ракет не превышает 30 м. Их боевые части могут иметь различное снаряжение: осколочно-фугасное, осколочно-кассетное, кассетное с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами и другое. Батарея РСЗО «Полонез» из шести боевых машин способна одним залпом накрыть до 48 отдельных целей, расположенных на площади 100 кв. км.

При использовании в «Полонезе» новой управляемой высокоточной ракеты М20 система плавно переходит в новое качество – в оперативно-тактический ракетный комплекс. Ракета имеет комбинированную инерциальную и спутниковую систему управления, обеспечивающую максимальную дальность стрельбы в 280 км. Боевая часть массой 480 кг имеет мощность, соответствующую заряду 560 кг тринитротолуола.

В 2016 году были проведены первые испытания РСЗО «Полонез», которые были показаны по государственному белорусскому телевидению. В ходе испытаний ракеты, выпущенные из РСЗО «Полонез» с высоко точностью поразили цели на дальности 200 километров.

«Полонез» в действительности является историческим достижением белорусской оборонной промышленности, потому что страна впервые после обретения независимости смогла разработать настолько современную дальнобойную и высокоточную систему вооружения. Информация о том, что Азербайджан заинтересован в приобретении РСЗО «Полонез» появилась еще в ходе разработки этой системы. Предполагается, что в ходе визита Александра Лукашенко в Баку в 2016 году обсуждался и вопрос приобретения Азербайджаном этой системы.

Белорусский военный эксперт Александр Алешин в беседе с Росбалт отметил, что Азербайджан заинтересован в приобретении «Полонеза» прежде всего потому, что Россия поставила Еревану ОТРК «Искандер». Вместе с тем он предположил, что Минск согласует с Москвой поставки этого оружия Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с национальным стендом Беларуси на проходившей в Баку военно-промышленной выставке ADEX-2016. Представлял главе Азербайджана образцы вооружения, разработанные «Белспецвнештехника», среди которых была и РСЗО «Полонез», руководитель белорусского Госкомвоенпрома Сергей Гурулев. Система привлекла особое внимание И.Алиева, и С.Гурулев уточнил параметры и возможности реактивной установки.

Пока неизвестно, начаты ли Азербайджаном переговоры о приобретении «Полонез», однако ясно, что наша страна в этом заинтересована.

Учитывая, что в арсенале азербайджанской армии уже имеется РСЗО «Смерч» калибра 300-мм с дальностью стрельбы 90 км, турецкие 300-мм РСЗО Kasırga с дальностью стрельбы 150 км, а также израильские ракетные системы Linx с дальностью стрельбы 150 км, с приобретением РСЗО «Полонез» огневая мощь Азербайджан достигнет уровня самых боеспособных армий мира.