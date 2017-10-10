Соглашение об армяно-российской объединенной группировке войск является пиар-акцией российских властей, стремящихся показать свою значимую роль в южнокавказском регионе. Об этом haqqin.az сказал известный российский политолог Леонид Радзиховский, комментируя ратификацию парламентом Армении соглашения об армяно-российской объединенной группировке войск.

Политолог считает, что это соглашение ничего существенного, кроме громкого названия, в себе не несет, и в существующем положении военного присутствия России в Армении ничего не изменится.

«Дело в том, что у России нет средств, чтобы вложить в расширение, модернизацию совместной российско-армянской группировки. Финансовые возможности России из-за низких доходов от продажи нефти, санкций, дорогостоящей военной операции в Сирии сильно ограничены. К тому же приближаются президентские выборы, и Кремлю надо предпринимать какие-то популистские решения: повышать пенсии, поднимать заработную плату и пр. Все это требует расходов. И откуда власти в Москве возьмут деньги на обеспечение новой совместной армии с Арменией?" - отмечает политолог.

«Может, в Москве надеются, что надавят на Армению, и Ереван будет вкладывать деньги в эту группировку, но сейчас сама Армения нуждается в инвестициях. В такой ситуации совместная группировка войск - это только пиар-акция. В Кремле просто хотят показать, что играют особую роль на Южном Кавказе», - сказал он.